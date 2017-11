Auto's beschoten in Goese Polder

VIDEO Zeeuws-Vlaamse car­na­vals­prin­sen blijven op hun troon zitten

11:38 HULST - In verschillende Zeeuws -Vlaamse leutbolwerken zijn zaterdag tijdens de elfde van de elfde de carnavalsprinsen voor het komende zottenfeest gepresenteerd. In Hulst was de presentatie een onderdeel van het Liedjesfestival in de feesttent nabij de markt. Het duo Rock en Jager won daar. Om 23.11 uur verscheen prins Carolus de Elfde met zijn gevolg op het podium. Carolus (Carlo Emeleer) loopt voor de vijfde keer in het Vossenrijk voorop in de polonaises.