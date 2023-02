Auto gelanceerd over de dijk bij eenzijdig ongeval Nieuw-Namen

Een kleine troost voor Westkapel­le

De 70-jarige herdenking van de Ramp toont hoelang de traumatische ervaringen van watersnood doorwerken. Zeeland moest vele tientallen van deze catastrofes doorstaan. Een minder bekende vloed is die van 26 januari 1682. In archeologische kring is deze belangrijk, omdat toen Valkenisse bij Waarde op Zuid-Beveland verdronk. Later werd dit het eerste wettelijk beschermde verdronken dorp in Zeeland.

31 januari