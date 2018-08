Auberge des Moules in Philippine ademt de zee

Belgen en mossels komen samen in Philippine. Het Mosselmonument, fier middelpunt van het dorp, is deze avond nauwelijks te ontwaren. Zoveel vierwielers staan bumper aan bumper in het hart van het grensdorp. Vooral zuiderburen leggen aan bij een van de vele mosselrestaurants, in de week dat de eerste Zeeuwse bodemcultuurmossels boven water gehaald zijn.

Met een geel-zwart kenteken ben je ook gewoon welkom bij Auberge des Moules. Een van de chiquere etablissementen in Philippine, dat met 140 man vanavond bomvol zit. Al bijna vijftig jaar is het restaurant de thuishaven van vis-, schelp- en schaaldieren. ,,In het najaar hebben we wel meer vlees op de kaart hoor, met name wild”, zal eigenaar Joris Jansen na afloop vertellen. Nu is het aantal vleesgerechten tot een minimum beperkt. De zee vormt de kieuwen van Auberge des Moules.

Waar merk je dat aan?

Uiteraard aan de kaart, maar ook de inrichting ademt de zee. Vanuit een vitrine gluurt een gouden haai verlekkerd naar ons. Foto’s van stoere vissers hangen aan de muren, mijn tafelgenoot ziet de halfronde bar al in een luxe cruiseschip staan. De diepbruine en fluweelrode kleuren zorgen voor een zeer klassieke uitstraling, die geholpen wordt door grove gordijnen en de schrootjes aan de muur. We nemen het in ons op als we nippen van een Sanbitter orange, een alcoholvrije aperitief dat oogt als een vlaflip. We mengen het versgeperste vruchtensap door de soda, zodat een fijne combinatie van bitter en zoetzuur ontstaat. Het drankje komt als geroepen, want de amuse van Flammkuchen met dip van ui en kaas is tamelijk droog.

En het voorgerecht?

We deinen mee naar het Verre Oosten. De sashimi van tonijn en tataki van Noorse zalm is een speels uitstapje tussen de zeer klassieke voorgerechten als gerookte paling en gegratineerde mosselen. Naar goed gebruik komen de rauwe vissen met een kommetje sojasaus, rijst, wasabi, wakame en flinterdunne ingelegde gember. We eten de visjes natuurlijk met stokjes en kunnen er geen genoeg van krijgen. Het zoute van de soja en het licht frisse van wakame, de scherpe en zoete toetsen van de gember, versmelten sensationeel. De scherpe wasabi ontneemt je bijna de adem, maar heeft een tedere tegenhanger in de rijst en de pure smaak van tonijn en zalm. Waanzinnig. De keuken die vooral gespecialiseerd is in Vlaamse en Franse bereidingen, beheerst de kunst van de Japanse eenvoud voortreffelijk.

Mijn tafelgenoot vist inmiddels naar vlees in zijn kreeft. Met een slab om kraakt hij zelf de scharen. De kreeft is onnoemelijk lekker, het is haast misdadig de mayonaise en cocktailsaus erop te lepelen. We spoelen het weg met een lekker frisse Altozano Verdejo Sauvignon Blanc.

Volledig scherm De keuken beheerste de kunst van de Japanse eenvoud voortreffelijk. We smullen van de sashimi van tonijn en tataki van Noorse zalm, met sojasaus, wasabi, gember en rijst. © Boaz Timmermans

Dat klinkt allemaal niet verkeerd.

Wat opvalt is dat op de borden geen tierelantijntjes als schuimpjes, crèmes of bloemen liggen. Hier geen trendvolgers, de producten zijn de ster. Zo komt mijn gebakken griet heel puur, met enkel een mousselinesaus met mosterd, een pasta met groene pesto en een salade. De griet is heerlijk vlezig, de saus had frisser gemogen. De pasta is lekkerder dan in menig Italiaans restaurant. Ook van de salade worden we vrolijk. Hoe vaak krijg je geen kleffe sla uit zak met voorgesneden wortels, die vooral als bordvulling dient? Auberge des Moules serveert knapperige kropsla, met olie en azijn, radijssoorten en frisse tomaat. Mijn tafelgenoot doet zich te goed aan een dampende pan mossels. Ze zijn goed dit jaar, concluderen we. Groot, sappig en barstensvol smaak. Het kookvocht drinken we het liefst op.

Neem je iets na?

Het dessert van karamelijs, perzik en schuim van framboos lepel ik gulzig op. Al is de mousse van karamel licht als vislood. De panna cotta met zomerfruit aan de overkant van de tafel is fris, fruitig en heerlijk romig. Eveneens een verdiende afsluiter.

Na een uur of vier tafelen, maken we de balans op. Auberge des Moules staat na vijftig jaar nog steeds hoog op de ladder van Zeeuwse visrestaurants, zoveel is duidelijk. Een kortgerokte serveerster wappert inmiddels nieuwe kleden over de tafels. Want morgen zitten hier opnieuw 140 visliefhebbers.

Volledig scherm Chef Tim Haers in de keuken. © Boaz Timmermans

