Arwin lost al uw problemen op de stations Goes, Middelburg en Vlissingen op: ‘Ik ben een fixer’

Het is koud en winderig op het perron in Vlissingen, waar juist een trein arriveert. Metaal krijst op metaal. Luidruchtig komen de wagons tot stilstand. Deuren ploffen open, reizigers stromen naar buiten. In de stationskiosk legt Connie van Veen een van haar befaamde kipburgers op de toonbank. Of er nog tijd is voor een vers afgebakken frietje?, vraagt de klant. ,,Staat de frituur aan?”, roept ze naar achteren. Tegen de jongen: ,,Paar minuutjes.” Die trein gaat hij halen. Mét friet.