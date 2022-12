Arrestatieteam pakt man op, die met luchtbuks dreigt in Biervliet: ‘Dit is een héél andere kerst dan normaal’

UPDATE | MET VIDEOEen arrestatieteam van de politie heeft zondag in Biervliet een 35-jarige man aangehouden, omdat hij met een luchtbuks over straat liep en dreigend om zich heen schreeuwde.

De man, een bekende van de politie, werd geblinddoekt afgevoerd. Sommige buurtbewoners zagen het allemaal gebeuren en mochten voor een tijdje hun straat niet uit. ,,Dit is wel een héél andere Eerste Kerstdag dan normaal.”

Bewoners van de Gentsestraat belden rond 8.30 uur naar de politie, omdat ze een buurman over straat zagen lopen met een ‘lang wapen’. Hij dreigde anderen iets aan te doen. Nadat de man zijn huis was binnengegaan, kwam een arrestatieteam naar Zeeuws-Vlaanderen geracet om hem aan te houden. ,,Als een gewapend persoon getraceerd is in een woning roepen we het at-team op”, zegt een woordvoerder van de politie.

Met in de lucht een politiehelikopter zetten agenten de omgeving van de Gentsestraat met linten af. Bewoners mochten hun huizen niet in of uit. Leden van de Dienst Speciale Interventies (DSI) maakten zich verderop in de straat gereed en gingen even voor twaalf uur het rijtjeshuis binnen. In de woning troffen ze een luchtdrukgeweer aan, vermoedelijk het wapen waarmee de bewoner had gedreigd.

De 35-jarige man maakte bij zijn aanhouding een verwarde druk en bleek onder invloed van alcohol. Een blaastest leverde een alcoholpromillage op van 1080 ug/l. Een 26-jarige man, die ook in het huis aanwezig was, werd ook meegenomen. De man zonder vaste woon of verblijfplaats is later ook vastgezet, omdat hij drugs op zak had.

Ongure types over de vloer

Nog voor de inval van het arrestatieteam vertelde een bewoonster van de Gentsestraat al dat de 35-jarige buurman vaker voor overlast zorgt. Volgens de vrouw woont hij alleen in het huis en komen er regelmatig ongure types over de vloer. ,,Mij verbaast het niet dat de straat ineens volstond met de politie.” Andere bewoners van de straat bevestigen dat beeld: er komen veel mensen langs die af en toe voor overlast zorgen in de straat. ,,Soms wordt er daar ook ‘s nachts hard op de deur gebonsd”, zegt een andere bewoner.

Volledig scherm Leden van de DSI in Biervliet. © HVZeeland

Bewoners mochten straat niet uit

Om één uur 's middags trekken politieagenten de voordeur van het huis aan de Gentsestraat achter zich dicht. De gordijnen aan de straatkant zijn dicht, er is verder niets meer te zien. De politieauto's rijden één voor één weg. De politielinten zijn ook weg en de rust is teruggekeerd in de straat. Twee bewoners van de straat komen net aanrijden. Ze zijn nog gauw hun kerstinkopen gaan doen, voor ze visite krijgen. ,,We mochten vanochtend de straat niet uit", vertellen ze. De man met het ‘lange wapen’ hebben ze zelf niet gezien. Ze hoorden wel de helikopter en omwonenden zagen even later ook hoe agenten zich klaar maakten om het huis binnen te vallen. ,,Dit is een héél andere Eerste Kerstdag dan normaal.”