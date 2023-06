Arnemuiden slaat in verlenging toe na afgekeurde goal en houdt zicht op de eerste klasse

Zeeuwen mogen meepraten over toekomstig Nationaal Slavernij­mu­se­um

Het toekomstige Nationaal Slavernijmuseum komt weliswaar in Amsterdam, maar toch mogen ook Zeeuwen meedenken over de invulling er van. Daarom is er op donderdag 8 juni een bijeenkomst in de ZB Bibliotheek van Zeeland in Middelburg om daarover van gedachten te wisselen met de ‘kwartiermakers'.