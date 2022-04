Armoede in Zeeland: Roberta eet soms dagen alleen pap: ‘Door de inflatie kan ik te weinig gezond eten kopen’

Het is lentefeest bij prijsvechter Lidl. Roberta (53) snelt de verleidelijke paasaanbiedingen voorbij. Luxe toetjes of sappige lamsracks passen niet in haar budget. ,,Ik eet graag vis want ik heb die eiwitten nodig voor mijn gezondheid, zegt mijn dokter. Maar zalm, kabeljauw en zelfs tilapia zijn hartstikke duur geworden. Zelfs bij de Lidl.”

Ook het schap met sappige drumsticks negeert ze, al is kip één van haar lievelingskostjes. Vanwege haar vroeg-joodse geloof - gebaseerd op de eerste vijf boeken van het Oude Testament - is varkensvlees taboe. ,,Veel andere producten moet ik laten staan, omdat er varken in is verwerkt of omdat ik er allergisch voor ben. Nu komt Pesach eraan. Dan is ook voeding met gist verboden. Ik zit dus én te rekenen én te letten op mijn dieet. Voor iemand met een laag inkomen is dat erg lastig. Gezonde producten zoals avocado’s en mandarijnen zijn prijzig”, stelt ze somber vast als ze langs het fruitschap loopt.