Arjen Feenstra (91) aanvaardt lof als ‘monumentenredder van Vlissingen’ in dank

De naam Feenstra klinkt eerder Fries dan Zeeuws. Dat klopt, bevestigt Arjen, want zijn wieg stond in Hallum, waar zijn vader een smederij bestierde. Nadat hij een studie elektrotechniek afrondde, keerde Arjen terug naar het dorp in Ferwerderadiel, de gemeente die eind vorige eeuw opging in Noardeast-Fryslân. Zijn vader had de smederij ingeruild voor een elektronicazaak. ,,Ik heb korte tijd aan tekentafels gestaan, maar ik vond het leuker om met mijn handen te werken. In de zaak van mijn vader werden ook elektrische hekwerken en afrasteringen gemaakt en ter plaatse geïnstalleerd. Zo kon ik zowel zaken ontwerpen als maken en uitvoeren.”