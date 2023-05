Arjan zit met tranen in zijn ogen na brand: 'Ontroerend hoeveel mensen doneren. En dat doen ze voor mij’

De afgelopen week is samen te vatten als een groot drama zegt Arjan Rossen. Vorige week zaterdag werd brasserie 't Torentje in Burgh-Haamstede getroffen door een brand. De zaak is daardoor volledig als verloren te beschouwen. ,,Het is een ravage als je binnenkomt. Alles ligt vol met roet en het lijkt wel of er oorlog is geweest.” De kok/eigenaar uit Zierikzee heeft er zestien jaar zijn ziel en zaligheid in gelegd en tegelijkertijd ook zijn visitekaartje afgegeven, zo blijkt nu.