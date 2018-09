Arduin zoekt een tweede directeur om problemen op te lossen

Nieuwe tips over de sinds 2010 verdwenen Herman Ploegstra

10:09 IJZENDIJKE - Sinds de politie vanaf juni opnieuw onderzoek doet naar de in 2010 verdwenen Herman Ploegstra zijn 36 tips binnengekomen. Ook heeft ze 46 oude - en nieuwe getuigen gehoord. Maar nog steeds is er geen antwoord op de vraag wat er met de IJzedijkenaar is gebeurd.