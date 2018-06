Arduin pakt problemen aan

Roosters zijn anders ingericht, zodat de bezetting beter is en er 'gezonder geroosterd kan worden'. Personeel krijgt meer regie over het eigen rooster. Van Wijk benadrukt dat de vernieuwing van het roosterbeleid al lang in voorbereiding was en niets te maken heeft met de FNV-actie. Naast interne medewerkers worden ook externen ingeroosterd. ,,Alle mensen die we kunnen vinden", aldus Van Wijk.

Arduin kampt met een verzuim van 8 procent, waar 5 tot 7 bij dit soort instellingen 'normaal' is. Personeelszaken gaat met name bij langdurig ziekteverzuim kijken waar dat aan ligt en zieken intensiever begeleiden naar een terugkeer.

Omdat de zorg voor cliënten met zware problemen de meeste uren opslokt, probeert Van Wijk extra geld te krijgen voor deze groep. Het Zorgkantoor, dat rijksgeld verdeelt over zorginstellingen, is daarover in overleg met Arduin. Vaak worden over de toekenning van geld per jaar afspraken gemaakt, maar met Arduin is nu voor drie jaar een contract getekend. ,,Dan kun je meer vaste personeelscontracten aanbieden", verklaart Van Wijk. De aantrekkende economie maakt het nog lastiger om mensen voor de zorg te werven, aldus de directeur. ,,Want de salarissen zijn niet hoog en het werk is zwaar."