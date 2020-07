ANWB verwacht grote verkeersdrukte in Zeeland op tropische vrijdag: ‘vertrek vroeg!’

De verkeersdienst van de ANWB adviseert mensen om vroeg naar Zeeland te vertrekken. ,,We verwachten dat het rond tien uur druk begint te worden op de N57, de N59 en de A58. De piek ligt rond het middaguur. Wie pas om elf uur naar het strand vertrekt, heeft dus grote kans om in de file te komen. Dat is met die warmte niet aangenaam”, zegt woordvoerder Heleen de Geest van de ANWB. ,,We raden mensen aan om de actuele verkeersinformatie in de gaten te houden. Vakantiegangers kunnen het beste pas laat vertrekken, als het minder warm is en de grote drukte voorbij is.”

Aan het einde van de dag wordt het minder druk, verwacht De Geest. ,,Op dit soort warme dagen blijven mensen lang op het strand. Daardoor spreidt het verkeer zich.”

Strandposten op volle sterkte

De strandposten op de Walcherse stranden werken vrijdag ‘op volle sterkte’, zegt teamleider Ben Kemper. ,,Dat betekent dat op de grote locaties, zoals in Domburg, werken vijftien á zestien strandwachten.” De strandposten zijn deze zomer sowieso al extra bemand, omdat de openbare toiletten vanwege het coronavirus vaker schoongemaakt worden. ,,Dat doen we vier keer per dag, of het nu druk is op het strand of niet.”

De strandwachten houden in de gaten of bezoekers onderling voldoende afstand houden, en houden de veiligheid in de gaten. Kemper: ,,Er is vrijdag veel zonkracht. Zorg voor schaduw, smeer goed en drink voldoende.”

Wie de drukte op de stranden in de gemeente Veere in de gaten wil houden, kan terecht op de website www.strandwijzerveere.nl. Daar is per strand te zien hoe rustig of hoe druk het is. De strandwijzer wordt meerdere keren per dag geüpdatet.

Extra coolpacks en water

Ook op de Zeeuws-Vlaamse stranden is het alle hens aan dek, zegt postcommandant Sander van Gog. Hij verwacht vrijdag grote drukte. ,,We hebben extra coolpacks en water ingeslagen om eerste hulp te kunnen verlenen, en voor de eigen medewerkers zijn er extra mondkapjes, handschoenen en handgel, zodat ze veilig kunnen werken.” Van Gog heeft een dringende oproep aan strandgangers: ,,Blijf alsjeblieft thuis als je verkoudheidsklachten hebt. Op het strand spreidt het publiek zich, maar de duinpaden zijn smal. Daar kun je moeilijk afstand houden.”