Antwerpen wacht opnieuw record-containerschip

Inmiddels 390 tips in zaak dode vrouw Westdorpe, maar nog geen gouden

10:37 WESTDORPE - In het onderzoek naar de identiteit van de onbekende dode vrouw die in juni aangetroffen werd in een weiland in Westdorpe zijn inmiddels 390 tips binnengekomen. Dat meldt de politie. Haar identiteit is desondanks nog altijd niet bekend. De vrouw is onlangs in een anoniem graf in Terneuzen begraven.