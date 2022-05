Antoon twee keer in een maand twee keer in Zeeuws-Vlaanderen: eerst op Vestrock, daarna op De Ballade

Politieke voorstan­ders willen nog altijd een brug aan de Kaai in Sluis

SLUIS - Er gloort nog hoop voor de voorstanders van een bruggetje over de Damse Vaart in Sluis. De VVD en Sluis Lokaal blijven achter het plan staan. ,,Er is politiek altijd veel draagvlak geweest”, aldus Sjaak Quaak.

11 mei