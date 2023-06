Antoon brengt meisjesharten op hol bij Concert at Sea

MET VIDEO Di-Rect en het Residentie Orkest maken van de Brouwers­dam een enorme concert­zaal

De Brouwersdam lijkt vrijdagavond even een gigantische concertzaal. Rockband Di-Rect geeft het hoofdpodium van Concert at Sea aan de cellisten en violisten van het Residentieorkest. De strijkers mogen het optreden aftrappen. En de massa feestgangers, die net nog stond te hossen bij Rowwen Hèze, is ineens stil.