Antoin heeft een reünie en Annemarie kan niks met hakken

Zeeuwse ShowbytesWaar hielden de Zeeuwse artiesten, topsporters en andere bekendheden zich afgelopen week mee bezig? In de rubriek Showbytes struint de redactie het web af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van bekend Zeeland.

Zoals voor alle artiesten was het ook voor Voice Kids-winnaar Dax Hovius uit Kapelle al lang geleden dat hij had opgetreden voor publiek, maar afgelopen weekeinde was het eindelijk weer zo ver voor de jonge zanger.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door 𝐃𝐀𝐗 𝐇𝐎𝐕𝐈𝐔𝐒 (@daxhoviusofficial)

Ook de 22-jarige Dana van Belzen uit Middelburg schitterde afgelopen weekeinde op het podium: zij werd in Theater De Mythe in Goes verkozen tot Miss Beauty of Zeeland 2022. Zij vertegenwoordigt de provincie komende zomer tijdens de landelijke missverkiezing.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht dat is gedeeld door @danavanbelzen

RTL 4-nieuwslezer Antoin Peeters, die opgroeide in Middelburg en ooit stage liep bij de PZC, spreekt nog elk jaar af met zijn klasgenoten van de middelbare school. Dit keer kwam het gezelschap samen in De Visbar in Domburg.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Antoin Peeters (@antoin.peeters)

Willem-Alexander en Máxima vieren Koningsdag dit jaar in Maastricht en dus testte RTL Boulevard's royalty-verslaggeefster Annemarie de Kunder uit Waarde de route alvast even uit op hakken van 10 centimeter. Dat was geen onverdeeld genoegen, al zou je dat op basis van de foto niet zeggen.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Annemarie de Kunder (@annemariedekunder)

Onder het mom van ‘mooi geel is niet lelijk’ lijkt zangeres Emma Heesters uit ‘s-Gravenpolder alvast onbewust een voorschot te nemen op Pasen.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Emma Heesters (@emmaheesters)

Cabaretière Yentl Schieman uit Kruiningen wilde doen alsof ze in een bos zat, maar wie goed kijkt ziet dat dat net niet helemaal uit de verf is gekomen

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Yentl Schieman (@yentlschieman)

Olivier Aertssen uit Oud-Sabbinge heeft maandagavond zijn debuut gemaakt als jeugdinternational. De afkomstige verdediger won met Oranje onder 18 met 1-4 van Duitsland. In het Duitse Swieberdingen maakte de Ajacied de 90 minuten vol.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.