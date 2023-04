Ans Arnoldus (85): ‘De tuin, het huis, het wordt mij allemaal een beetje te groot’

De van oorsprong Katwijkse Ans Arnoldus (85) kocht met haar man Willem in 2006 de vrijstaande woning in een rustige wijk, de oude nieuwbouw, in Nieuwerkerk. Haar man is overleden en voor haar alleen is het huis te groot en het onderhoud te veel. Ze gaat in een mantelzorgwoning op het erf van haar zoon wonen. ,,We hebben hier rustig gewoond, maar er liggen ook akelige herinneringen. Ziekte en dood.”