Annemarie vertrekt naar warmere oorden en Johnny stapt weer op de fiets

Bløf brengt na 24 jaar vi­nyl-ver­sie uit van album Boven

Bijna 24 jaar na het verschijnen van Boven, brengt Bløf het album binnenkort opnieuw uit. Niet op cd, maar op vinyl. ,,Toen het album in 1999 uitkwam is het nooit op vinyl geperst en daar gaan we binnenkort dus maar eens verandering in brengen”, laat de band weten.

18 januari