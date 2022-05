Annemarie slaapt nu nog tussen de blikken maar niet voor lang meer: ‘Wel een traantje gelaten’

Het nieuwe museum van Aardenburg lijkt in niets op het oude: ‘Zijn met ons gat in de boter gevallen’

AARDENBURG - Nee, Cultuurforum Aardenburg is nog niet open. Toch werd zaterdag een tipje van de sluier in het nieuwe museum opgelicht. Eén ding is zeker: het lijkt in niets op de oude stek.

8 mei