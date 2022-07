Annemarie en Marcel zijn senang tussen de Duitsers op het strand

Ze zijn overal langs de Zeeuwse kust te vinden: strandhuisjes. Wie zijn de eigenaren van zo’n vast plekje op het strand? Elke week een verhaal over de mensen in, om en achter het kotje of strandhuisje. Deze week: de familie Van Kuilenburg op het Banjaardstrand van Kamperland.

Al lekker vroeg op de dag ligt Annemarie van Kuilenburg op haar ligbedje voor haar strandkotje. Naast haar staat een soort houten nachtkastje: een tafeltje met daarop wat drinken, zonnebril en leesvoer. Dat het strandhokje niet alleen dienstdoet als opberghok voor stoelen, tafeltjes, handdoeken en een oranje windscherm, blijkt even later. Man Marcel komt aanlopen met twee vrolijke zwarte labradors. Ze heten Bas en Boogy. Na een snuffel bij het bezoek verdwijnen ze in de schaduw van het huisje. Daar staan ook hun drinkbakken. Marcel krijgt een standje van een jonge medewerker van strandpaviljoen De Banjaard, die de huisjes verhuurt. ,,Honden mogen tot 19:00 uur niet loslopen. Bas en Boogy waren even niet aangelijnd.”

Het mag de pret niet drukken. Alhoewel pret, Annemarie is niet topfit. Zo’n zeven weken geleden struikelde haar paard. Bij dat ongeluk brak ze drie ribben, haar ruggenwervel en schouder. Ze verbleef ongeveer een week in het ziekenhuis en is nu aan het herstellen. ,,We zouden naar Rhodos in Griekenland vliegen. Dat hebben we door mijn val maar geannuleerd. In plaats daarvan hebben we last minute een weekje Kortgene geboekt, om toch nog een soort van vakantiegevoel te hebben.”