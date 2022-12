Anne Versprille verloor de helft van haar 150 kilo, maar hoe deed ze dat?

Anne Versprille (24 jaar oud) is een hit op TikTok. Een filmpje, waarin de Biervlietse laat zien dat ze 75 kilo is afgevallen, trok in een paar dagen tijd meer dan 435.000 kijkers. ,,Maar ik ben nog steeds dezelfde Anne.”