Anne heeft al duizenden postzegels, maar dat is niet genoeg

1. Wanneer bent u met uw hobby begonnen?

"In groep zeven van de basisschool. Het begon met postzegels van vakantiekaartjes die we kregen. Ik vond het leuk om die eraf te halen en te bewaren. Dat breidde zich langzaam uit. Mijn moeder had al een postzegelverzameling, dus ik had een beetje voorsprong."

2. Wat is er zo leuk aan uw hobby?

"Postzegels verzamelen is ook kennis vergaren. Bij iedere nieuwe zegel wil ik weten waar die vandaan komt en wat er op te zien is. Ik kom zo veel te weten over geschiedenis en geografie. Bovendien geeft het ordenen van de zegels mij rust. In deze digitale wereld vind ik het fijn om af en toe met mijn handen en boeken bezig te zijn."

3. Hoeveel tijd besteedt u eraan?

"Dat gaat in golven. Sommige periodes ben ik er een paar keer per week mee bezig, andere periodes helemaal niet."

4. Hoeveel geld geeft u eraan uit?

"Ik probeer het zo goedkoop mogelijk te houden. Ik krijg best veel, want er zijn best wat mensen die hun verzameling kwijt willen. Ik zet weleens advertenties in de krant en ook via Marktplaats kun je voor niet al te veel geld mooie zegels vinden. Vroeger waren ze veel geld waard, nu niet meer."

5. Zit u bij een club?

"Nee, ik heb geen behoefte om dingen uit te wisselen."

6. Hoe informeert u zich over uw hobby?

"Via de website catawiki. Daar staan alle postzegels op met onder andere de datum van uitgifte, wat er op de afbeelding te zien is en de waarde."

7. Wat vindt uw partner ervan?

"Mijn vriend heeft er zelf niet zo veel mee, maar hij kijkt soms weleens mee. Hij is wel geïnteresseerd in geschiedenis."

8. Met wie deelt u uw passie?

"Ik ken eigenlijk niemand die dit doet."

9. Wat is uw topstuk?

"Ik heb een paar oude postzegels uit 1800. Die zijn niet heel duidelijk meer, maar het idee dat er iemand in die tijd die postzegel heeft geplakt, vind ik heel bijzonder. Ook heb ik een reeks uit Dubai waarbij op iedere zegel een gedicht staat."

10. Verklaren mensen u weleens voor gek?

"Vast wel, maar er is nog nooit iemand geweest die dat tegen me zei."

11. Bent u van plan om uw verzameling nog uit te breiden?