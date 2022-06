Anita (61) moest haar topsportcarrière bekopen met seksueel misbruik en een zware eetstoornis. ‘Wat ik allemaal meegemaakt heb, is bizar’

Op haar 26ste zette Anita Staps een punt achter haar sportieve carrière. Als judoka kon ze nog jaren mee. ,,In die sport ben je op die leeftijd in de kracht van je leven. Maar continu die strijd met mijn gewicht. Dat was niet te doen.” De topsportster werd fysiotherapeute, kracht- en fitnesstrainster, voedingsdeskundige en ze volgde ook nog een NLP-opleiding voor persoonlijke ontwikkeling en communicatie. Inmiddels is ze al jaren succesvol actief als afslankcoach voor vrouwen boven de 35 jaar. Haar aanpak komt deels voort uit haar eigen ervaring. Ze kent de ellende, de strijd en de valkuilen van mensen die willen afvallen. Maar ze weet ook een uitweg. ,,Gezond gewicht is een gevolg van hoe jij in het leven staat en de keuzes die je maakt. Door het concept dat ik heb ontwikkeld, is het veel makkelijker om slank te blijven. In plaats van steeds weer opnieuw te moeten afvallen.”