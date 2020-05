Anderhalve meter-regel lastig voor minder validen: mensen zijn bang om te helpen

TERNEUZEN - Rolstoelrijders missen in de coronatijd het letterlijke en figuurlijke duwtje over de drempel vanwege de anderhalve meter-regel. India Zandman van de Terneuzense PVV-fractie vraagt om aandacht voor deze problematiek.

Voor veel minder validen pakt de regel om afstand te bewaren heel lastig uit, signaleert het raadslid. ,,Lang niet alle winkels zijn goed bereikbaar voor rolstoelen. Maar soms is een beetje hulp voldoende om over een drempel te komen. Ik krijg nu veel signalen dat dat momenteel niet gebeurt omdat men niet in de buurt durft te komen.”

Meldpunt

In de vragen die Zandman het college van burgemeester en wethouders stelt, vraagt ze of er niet overlegd kan worden met ervaringsdeskundigen of de Stichting Gehandicaptenbeleid. Volgens haar is dat nog niet het geval ondanks het feit dat Terneuzen zich met de inclusie-agenda verplicht heeft te werken aan een toegankelijke samenleving. Zandman wil dat Terneuzen een sturende rol op zich neemt en met winkels, horeca, ov en scholen in gesprek gaat om problemen voor gehandicapten op te lossen. Daarnaast stelt ze met haar PVV-fractie een meldpunt voor waar minder validen obstakels kunnen melden zodat er snel hulp kan worden verleend.

