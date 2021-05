Anderhalf jaar cel geëist voor man uit Hoogerheide (58) die bejaarden oplichtte

Pakketbezorger

Als hij zich aandiende als pakketbezorger en zich met een smoes binnenpraatte moest gecontroleerd worden of de ontvanger wel thuis was. Daarnaast gaf S. zich uit voor scharenslijper of als iemand die moest controleren of er een gas- of waterlek was. En zo babbelde S. zich in Middelburg, Arnemuiden, Sluiskil en nog wat plaatsen binnen en ontdekten de bejaarde ouderen dat ze beroofd waren van in totaal 7300 euro. Hij had spijt, veel spijt, verklaarde S. diverse keren. En hij zou het nooit meer doen, beloofde hij ook nog. Daarnaast hield hij de rechtbank voor dat een werkstraf voor hem een betere optie was dan een verblijf in een cel. Opmerkelijk was daarbij dan wel dat S. eerder had verklaard absoluut geen werk te kunnen verrichten.