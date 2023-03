‘Andere aanpak heeft niks met afstand te maken’

Het is best een eind rijden: van Franeker naar Zeeland, een kleine 300 km. Peter en Esther de Neef weten daar alles van. Ze maken die tocht vice versa minstens één keer per veertien dagen. Sinds eind september vorig jaar wonen ze in dat historische Friese stadje. Nogal veraf van de Zeeuwse Theaters aan Zee. Hoe is dat zo gekomen?