Anastasia (15) uit Oekraïne kan toch haar keyboardexamen doen, maar dan vanuit Kloosterzande

Anastasia verblijft met haar moeder en tienjarige broertje sinds drie weken in Kloosterzande. Ze vluchtten van Odessa naar Nederland. ,,Mijn vader is daar nog, mijn vrienden zijn daar, en mijn kat. Het is zo moeilijk, ik probeer positief te blijven”, zegt ze. Muziek maken is voor haar een manier om met alle zorgen en spanning om te gaan. ,,Ik ben even in een andere wereld als ik aan het spelen ben. Dat helpt.”