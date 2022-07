‘Amsterdammer verkocht munitie aan John S. vlak voor moord in Vlissingen en drama zorgboerderij’

VLISSINGEN - In het onderzoek naar de moord op de Vlissingse schoenmaker Johan Quist (60) en de dodelijke schietpartij in Alblasserdam is een 36-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van het leveren van munitie.

Uit bevindingen van de politie Zeeland-West Brabant is gebleken dat man eind april munitie zou hebben verkocht aan de verdachte John S (38). Op donderdagavond 7 juli vond een doorzoeking plaats van zijn woning in Amsterdam. Agenten vonden onder meer verschillende vuurwapens, munitie, verdovende middelen en een groot geldbedrag. Alle spullen zijn voor onderzoek in beslag genomen.

De verdachte is maandag door de officier van justitie voorgeleid aan de rechter-commissaris en die besliste dat hij nog zeker veertien dagen langer blijft vastzitten. Het onderzoek wordt voortgezet.

Johan Quist (60) werd op 4 mei levenloos en zwaar toegetakeld in zijn schoenenzaak gevonden aan de Sint Jacobspassage in Vlissingen. Twee dagen later, op 6 mei, zaaide John S. dood en verderf in zorgboerderij Tro Tardi. Hij doodde twee personen en verwondde een 20-jarige vrouw en 12-jarige jongen. Achteraf bleek dat de politie toen al op zoek was naar S. vanwege de moord op Quist. De twee kenden elkaar via een chatroom voor homo's.

In de rechtbank van Rotterdam diende vrijdag de eerste voorbereiding zitting, waarbij S. overigens niet aanwezig was. Tijdens de zitting werd onder meer duidelijk dat S. de vrouw met wie hij een ‘ongewenste relatie’ zou hebben gehad op de zorgboerderij, meermaals met de dood bedreigde voor hij een bloedbad aanrichtte.

Volledig scherm John S. (38) schoot op 6 mei 2022 twee mensen dood op zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam. Twee andere mensen raakten zwaargewond. © Fotomontage AD