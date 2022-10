Amerikaanse zeearend gespot op Walcheren: ‘Die moet iemand toch missen?’

,,Het is niet de onze”, reageert Sandra van Maaren van Van Maaren roofvogeldemonstraties in Wemeldinge. ,,We worden er al de hele dag over platgebeld. Voor zover wij weten is dit een dier dat al een tijdje rondzwerft, vermoedelijk van een Nederlandse eigenaar. In augustus kwam hij al langs in Facebookgroepen voor verloren uilen en roofvogels toen hij werd gesignaleerd in Brabant en aan de Vlaamse kust. Ik ga ervan uit dat het om hetzelfde dier gaat.”

Leren bandjes aan de poten

De Amerikaanse zeearend komt, zoals de naam al zegt, van nature niet voor in Europa maar leeft in Amerika en Canada. Omdat het dier leren bandjes aan de poten heeft, bestaat het vermoeden dat hij bij een valkenier is ontsnapt. Van Maaren vindt het moeilijk te begrijpen dat niemand het dier lijkt te missen. ,,Als hij van ons was, waren we er 24 uur per dag naar op zoek.”

In de natuur leven de dieren van vis, kleinere vogels en knaagdieren. Maar ze stelen ook weleens achtergebleven voedsel van picknickplaatsen of campings. Hoe het met de arend gesteld is, kan ze op basis van de foto’s niet zeggen. ,,Bij vogels is het moeilijk te zien of ze lijden. Dat hij al zo lang weg is uit zijn vertrouwde omgeving kan veel stress veroorzaken. Bovendien liggen de nodige gevaren op de loer, zoals hoogspanningskabels en windmolens. Met de leertjes aan zijn poten kan hij makkelijk ergens in vast komen te zitten. Met alle gevolgen van dien.”

Volledig scherm Een Amerikaanse zeearend bivakkeert op Walcheren. © Peter Dekker

Volledig scherm De Amerikaanse zeearend in Zeeland. © Peter Dekker