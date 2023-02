Ambulancedienst ZorgSaam zoekt opnieuw vakantiekrachten: ‘Vooral tekort aan chauffeurs’

PORTRET Huisarts Willem Osterman: ‘Ik ga elke dag naar de Efteling en word daar nog voor betaald ook’

Zaterdag een avonddienst op de HAP. Zondag een man euthanaseren en maandag weer huisbezoekjes afleggen op de fiets. Voor de Vlissingse huisarts Willem Osterman is het nog dagelijkse kost, ook al mag hij al lang met pensioen. ,,Als Lionel Messi eerder was gestopt, dan hadden we nooit gezien hoe hij de ster van dit WK werd.”

10:21