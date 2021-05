‘Alsof wij het vuilputje van Nederland zijn’: zorgen over thermisch gereinigde grond in Zeeland

Naar aanleiding van de problemen door het gebruik van thermisch gereinigde grond (TGG) bij Perkpolder heeft de provincie de Zeeuwse milieudienst RUD gevraagd in beeld te brengen waar in Zeeland zulke grond is gebruikt of opgeslagen. Een compleet beeld heeft de dienst nog niet, blijkt uit een brief die onlangs naar de Staten is gestuurd. ,,Dat is geen goede zaak”, reageert Van Burg. ,,Die locaties moeten we in beeld hebben.”