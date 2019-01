Als kinderen even helemaal niet leuk zijn: ‘We missen het dorp tegenwoordig’

Anaela Strutz is lactatiekundige en komt bij heel veel jonge ouders over de vloer. Die hebben het lang niet altijd even makkelijk. “Tegenwoordig is het een keuze om kinderen te némen. Vroeger hoorden kinderen er gewoon bij: je trouwde, je kreeg kinderen. Maar als mensen er voor kiezen om kinderen te nemen, bouwen ze ook hoge verwachtingen op. Verwachtingen die lang niet altijd ingelost worden. Iedereen zegt dat het o zo leuk is, en zo leuk is het vaak helemaal niet. Dat kan dan een behoorlijke tegenvaller zijn.”