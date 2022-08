Als inwoner van Sluis zit je dik in de winkels en horeca

Sluis telt 209 winkels en verkooppunten op 2.345 inwoners. Gezamenlijk hebben die een vloeroppervlak van 33.733 vierkante meter, wat neerkomt op 14,4 vierkante meter per inwoner. Dat is drie maal zoveel als in West-Terschelling, de nummer twee op de lijst. Kamperlanders mogen zich ook rijk rekenen. Het dorp met 2.100 zielen en 47 winkels staat op de vierde plaats.

Sluis en Kamperland danken dat grote aanbod aan het toerisme en dan niet in de laatste plaats aan Belgen (Sluis) en Duitse toeristen (Kamperland), stelt Locatus vast. Daarom staat Sluis met 54 horecazaken ook nummer één in de top10 lijst van meeste horeca per inwoner: 3,4 vierkante meter restaurant, café en snackbar per inwoner. Zeeland is goed vertegenwoordigd in de ranglijst. Kamperland en Burgh-Haamstede staan respectievelijk nummer acht en negen.