Als alles meezit, warmt heel Hoek zich vanaf 2026 met de restjes van buurman Dow

Warmtepompen, koken op inductie... Er wordt in veel huishoudens van alles gedaan om het gasverbruik te verminderen. In Hoek gaan ze dus nog een flinke stap verder. Dat wordt er overigens al veel langer gedaan dan dat de gasprijzen in een mum van tijd schrikbarend stegen. ,,In het meest optimistische scenario is het hele dorp begin 2026 aangesloten”, zegt bestuurslid Leo de Pree van de Vereniging Restwarmtenet Hoek.