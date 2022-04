Als alles meezit, openen nieuwe supermarkten in Sas van Gent volgend jaar mei hun deuren

Het was een tijdje stil rond het plan, maar nu de bestemmingsplanprocedure voor de ontwikkeling van de Sasse Poort is afgerond kunnen de ontwikkelaars verder. Hillgate Investments, De Nijs-Soffers Bouwgroep, Albert Heijn, Lidl en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen hebben de handen ineengeslagen om de supermarkten te verplaatsen en op de bestaande winkellocaties in het centrum woningen te bouwen. Deze huizen zijn onder meer te vervanging van 57 sociale huurhuizen in de Witte Wijk.