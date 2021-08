Alle zwembaden zijn weer open, behalve Scheldorado: ‘Kinderen met opblaaskrokodillen rijden hier huilend weer weg’

Wat in Nederland nog niet kan, mag vlak over de grens bij Hulst wel: Stekene maakt zich op voor meerdaags festival met grote namen

19 augustus STEKENE - In Nederland zijn meerdaagse festivals vanwege de coronamaatregelen nog even uit den boze, maar vlak over de grens bij Hulst mag het over twee weken weer wel. Festival Crammerock in Stekene maakte vandaag de komst van nog eens vier bands bekend.