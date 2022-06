Alle hens aan dek om daken in Zierikzee voor de verwachte plens regen dicht te krijgen; ‘Het wordt spannend’

,,Dit is niet heel erg moeilijk voor ons”, zegt directeur Hans Boogert van het bouwbedrijf uit Oosterland. ,,Het is alleen heel erg veel. En het komt naast het normale werk. Dus moet de turbo er even op. Volgende week staat voor andere huizen op de Calandweg een keuken- en badkamerrenovatie op de planning. En die gaat ook gewoon door, want dat is net zo goed een woonsituatie.”