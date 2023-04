‘Alle hakken in het zand en alle ME’ers de haven in’

Toen ik zestien was, laadde een overbuurman op een vrijdagavond honkbalknuppels in z’n VW-busje. Ik dacht aan iets van een sportweekend, maar zondag was-ie op tv en het was niet bij Studio Sport. Hij werd geboeid afgevoerd bij de zoveelste Vlissingse veldslag tussen de ME en boze vissers. Mannen met macht bedachten onuitvoerbare quotaregels. Er was geen enkele ruimte voor discussie. Alle hakken gingen in het zand en alle ME’ers de haven in.