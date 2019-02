‘All you can eat’-tapasrestaurant ‘t Zusje opent in Terneuzen

Wijkraad: ‘Gratis parkeren in het centrum van Hulst is niet per se beste oplossing’

13:55 HULST - De wijkraad Hulst Binnenstad is blij dat weer wordt gesproken over parkeren in het centrum van Hulst. ,,Maar gratis parkeren is niet altijd de beste optie", zegt wijkraadvoorzitter Reggie Picavet.