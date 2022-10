Al zeshonderd egels opgevangen en het einde is nog niet in zicht

Het gaat slecht met de egel. Laat dat duidelijk zijn. In tien jaar tijd is de helft van alle egels verdwenen. Van alle egels die bij de Mikke binnen komen, is een derde niet meer te redden. De oorzaken zijn legio, maar de droogte dit jaar is wel een hele grote boosdoener. ,,Als het droog is, is er nauwelijks voedsel voor de egel. Ze raken ondervoed, worden zwak en drogen uit. Sommigen zijn zo ver dat ze niet meer te redden zijn. Afgelopen jaar en dit jaar zijn er heel veel gesneuveld”, vertel Coby Louwerse, de drijvende kracht achter De Mikke.