Al puzzelend kennismaken met de restaurants in Terneuzen: ‘Een mooie geste na corona’

Het principe van Waar (W)eet je? is eenvoudig. De puzzels leiden je naar drie restaurants. In het Portaal van Vlaanderen wacht een envelop met de eerste puzzel: een raadsel over verschillende tijdstippen na een uit de hand gelopen stapavond, waarover we niet te veel verklappen. Anders wordt het voor toekomstige deelnemers wel héél makkelijk. Serieuze denksport is nodig om tot de oplossing te komen en te weten waar we mogen aanschuiven. Niet veel later zetten we de pas erin, richting ‘t Zusje in het oude postkantoor van Terneuzen.