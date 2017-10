Al 50.000 euro voor doneeractie door dronken Roosendaler aangereden vader en zoon (6)

Omdat vader Jeppe (41) en zoon Mees (6) als gevolg van een zwaar verkeersongeval gewond in het ziekenhuis liggen, wilde Couwenberg het gezin graag helpen. ,,Niet alleen ik, maar ook familie en andere vrienden. En alles in overleg met Lianda (vrouw van Jeppe en moeder van Mees, red)'', zegt Couwenberg. ,,We doen het samen.''

Jeppe en Mees maakten op de bewuste vrijdag 13 oktober een flinke klap toen ze op de Langevieleweg in Middelburg werden aangereden door een dronken automobilist uit Roosendaal . Jeppe raakte lichamelijk gewond en heeft blijvend hersenletsel. Hij wordt nog steeds in slaap gehouden. Met Mees gaat het langzaam beter. ,,We kunnen spreken van een lichtpuntje'', zegt Couwenberg dinsdag. ,,Ik heb net gehoord dat hij vooruit gaat. Dat geeft Lianda kracht om overeind te blijven.''

Lokale opzet

Wat volgens Couwenberg ook goed doet, zijn de honderden steunbetuigingen. Bekenden maar ook onbekenden van het gezin hebben de afgelopen weken hun medeleven getoond. Couwenberg en andere vrienden voelden zich geroepen om nog meer te doen. ,,De doneeractie was bedoeld als extra steun in de rug'', vertelt Couwenberg. ,,Via de sportclub en school merkten we dat veel mensen betrokken zijn. We kozen daarom voor een lokale opzet, gericht op de mensen op Walcheren. Het was niet onze bedoeling om met een tranentrekkend verhaal Hart van Nederland en andere media te bellen, dus dat hebben we bewust niet gedaan.''