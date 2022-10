Ahmed (13) uit Sas van Gent: ‘Ik wil later profvoetballer of kapper worden’

Opluchting voor gebruikers pand ’s-Gravenhof: ze mogen er tot eind dit jaar blijven

Het Goeiedoelenwinkeltje, HulstArt en de Werkgroep Archeologie zijn nog niet dakloos over een maand. Zij mogen in ieder geval tot eind dit jaar in het pand aan het ’s-Gravenhof in Hulst blijven. En dat geeft nét wat meer lucht.

7 oktober