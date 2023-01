Agressie in Zeeuwse apotheken: ‘Medicijndoosjes worden naar ons teruggegooid’

Klanten informeren over hoe ze medicijnen moeten gebruiken, dát is wat de medewerkers van de apotheken in Oostburg en Sluis graag willen doen. Maar aan hun echte werk komen ze vaak helemaal niet toe, vertelt Derycke. ,,We hebben zo vaak discussies aan de balie en aan de telefoon, dat we basale zorg niet kunnen leveren. De gesprekken gaan over waarom het blauwe doosje niet voorhanden is, of niet vergoed wordt, en waarom de klant dan een rood doosje krijgt. We krijgen de kans niet om het verhaal dat belangrijk is te vertellen. En als we er wél aan toe komen, is de patiënt zó oververhit dat het niet binnenkomt.”