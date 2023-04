Agenten overmeesteren verwarde vrouw (25) die met mes over straat liep

Aquaduct voor betere doorstro­ming op Sloeweg stap dichterbij: ‘Technisch is het haalbaar’

In de file voor de Sloebrug? Een aquaduct lijkt een goede optie om een einde te maken aan dat leed. De gemeente Vlissingen denkt dat de stad en het Walcherse achterland daardoor beter bereikbaar worden. ‘Het zou de problemen oplossen die in de toekomst zeker ontstaan als we geen aanpassingen doen’.