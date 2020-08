Agent haalt hond uit bloedhete auto. ‘Hier zijn geen excuses voor’

video Duizend nieuwe vuilniszak­ken en urenlange tractor­toch­ten: een schoon strand krijg je niet vanzelf

15:26 Een dagje naar de Zeeuwse kust? Dan tref je bij aankomst een schoon strand, lege vuilnisbakken, frisse toiletten. Alsof het vanzelfsprekend is. En als het een keer niet helemáál in orde is, zoals vorige week zaterdag, klinkt er wel erg gemakkelijke kritiek. De dagelijkse inspanningen van de schoonmakers, in de vroege uurtjes, ziet bijna niemand. We kijken een ochtendje mee aan de Walcherse kust.