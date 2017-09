Agent Goes verontwaardigd over respectloos gedrag na treinongeval

Dudzele 'onvindbaar' door nieuwe snelweg

26 september DUDZELE (B) Hij rijdt lekker door, de nieuwe snelweg A11 tussen Westkapelle en Brugge. Wie vanuit Sluis komt, staat zo in Brugge. Maar niet iedereen is te spreken over de nieuwe weg. Met name inwoners van de dorpen bij de snelweg verzuchten dat ze 'onvindbaar' zijn.