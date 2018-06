Afscheid van de dikke kont

Het couperen van paardenstaarten is al sinds 2001 in Nederland verboden. Toch zijn de dikke trekpaardenkonten zonder staart eerder regel dan uitzondering bij het ringrijden. Naar verwachting zal landbouwminister Carola Schouten nog dit najaar in de nieuwe Dierenwet de laatste mazen in de wet dichten. De dikke kontenshow zal langzaam verdwijnen. De kortstaartjes verliezen terrein aan de langstaartjes.