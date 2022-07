Afgraven dijk om Hedwige gaat gewoon verder

SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman, indiener van de motie, had dinsdag gevraagd of de minister voor Natuur en Stikstof nog deze week zou laten weten wat ze met de wens van de Kamer gaat doen. Dat gaat niet lukken, schrijft de minister. ,,Vanwege voor de beantwoording benodigd overleg kan ik niet op zo korte termijn aan dit verzoek voldoen. Ik streef ernaar u zo spoedig mogelijk te berichten.”

Voorkomen is beter

Kamerlid Beckerman zegt in een reactie: ,,Ik vind dit heel ingewikkeld. Want hoe langer het kabinet wacht, hoe moeilijker het wordt. Te vaak horen we ‘helaas nu is het al te laat’. Voorkomen is beter dan genezen.”