Afgeslankt Pabo richt blik weer voorzichtig op toekomst

Na het faillissement maakte Pabo een doorstart. In afgeslankte vorm betrok het in juli een kantoorruimte in Hulst. Aan de Hogeweg werken zestig mensen in een pand van achthonderd vierkante meter groot, zegt Michael Specht, de Duitse directeur van Pabo. ,,We hebben de IT-afdeling en finance er ondergebracht. De administratie en klantenservice worden vanuit Frankrijk en Duitsland gedaan. Het magazijn en de logistieke afdeling zitten in Gelsenkirchen. Dat is voor klanten geen probleem, want het maakt niet uit waarvandaan onze spullen komen.”